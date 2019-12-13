Стало известно, когда в Башкирию придут холода

СЕГОДНЯ 19:22 2019-12-13T19:22:02+03:00

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Уже в конце этой недели погода в Башкирии резко переменится. Как сообщает Башгидрометцентр, начиная с пятницы, 13 декабря, в республике по ночам станет ощутимо холоднее. Столбики термометров опустятся до -17 градусов Цельсия уже в ночь на субботу, 14 декабря. При этом днем завтра температура воздуха поднимется до -7, -12 градусов Цельсия при слабом юго-восточном ветре.

В воскресенье, 15 декабря, в Башкирии днем столбики термометров покажут -5, -10 градусов, а ночью резко похолодает до -15ºС. Ветер также будет слабый, юго-восточного направления.

ИСТОЧНИК KP.RU