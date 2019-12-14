В Уфе осудят группу полицейских, которые подбросили гражданину наркотики и отняли дорогую иномарку

СЕГОДНЯ 07:29 2019-12-14T07:29:54+03:00

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Сегодня, 13 декабря, стало известно, что следком по Башкирии завершил расследование уголовного дела, где обвиняемыми выступали аж пятеро сотрудников полиции. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и в скором времени полицейские и двое их гражданских сообщников окажутся на скамье подсудимых.

По версии следствия, в 2017 году два заместителя начальника одного из отделов уфимской полиции похитили автомобиль Toyota Land Cruiser 100. Машина стояла на территории отдела полиции и принадлежала погибшему. Ее стоимость составляла примерно 1,5 млн рублей. Офицеры МВД по Башкирии продали его за 500 тысяч.

Сотрудникам правоохранительных органов стало известно и о других преступлениях группы из пятерых полицейских и их двоих сообщников. Так, по версии следствия обвиняемые в 2018 года подбросили наркотики двоим уфимцам и потребовали с них 300 тысяч рублей, а иначе им грозит статья. Вскоре группа забрала у одной из жертв автомобиль Mitsubishi.

На данный момент сотрудников полиции обвиняют в мошенничестве, превышении полномочий, вымогательстве и завладении чужим автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU