2019-12-13T17:32:43+03:00
Происшествия

Чиновника правительства Башкирии обвиняют в особо крупном взяточничестве

Мужчина задержан и ждет избрания меры пресечения
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 декабря, стало известно о задержании чиновника башкирского правительства. Директор департамента экономического развития аппарата правительства обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба регионального следкома, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По данным ведомства, недавно чиновник потребовал от одной из фирм 3 млн рублей. За эти деньги он обещал ускорить процесс оплаты по контракту от минземимущества Башкирии. Организация выполнила работу, но министерство не торопилось рассчитываться. Тогда чиновник предложить решить этот вопрос. После получения денег его задержали. Свою вину он частично признал.

В следкоме по Башкирии сообщили, что расследование уголовного дела продолжается при сопровождении регионального управления ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, когда в Башкирию придут холода
На территории Уфы и ее окрестностях снизилось количество свалок
Чиновника правительства Башкирии обвиняют в особо крупном взяточничестве
АУЕ-школьник из Башкирии пытался угнать машину у водителя районной администрации
В Минтруде назвали минимальную зарплату в Башкирии на 2020 год
Подарки взрослым и детям за самое оригинальноепоздравление с Новым годом
В Башкирии работника сильно обожгло паром на предприятии
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни
Институт нефтегазового бизнеса УГНТУ отметил свое 50-летие
В Уфе пожарные спасли инвалида из горящего дома
В уфимском аэропорту открываются прямые рейсы по новому направлению
В Башкирии нашли тело замглавврача, наложившего на себя руки по неизвестным причинам
Андрей Губин вернется на сцену после долгих лет затворничества
В Центре занятости озвучили число жителей Башкирии, уехавших на заработки в другие регионы
«Казанская публика поостыла»: Радик Юльякшин впервые не смог собрать полный зал
Позвольте себе больше! Снижение ипотечных ставок для клиентов ГК «Первый Трест»
На ближайших выходных температура воздуха в Башкирии опустится до -24°
Башкирию признали лучшим регионом по развитию спорта
Дело видеоблогера из Уфы, которого обвинили в насилии над сестрой, вернули на дорасследование
«Просто нет слов»: информация о паре, которая занималась сексом в маршрутке Уфы, оказалась фейком
Два молодых парня попали в реанимацию после ДТП с грузовиком в Башкирии
В Башкирии хотят запретить продажу снюса несовершеннолетним