Чиновника правительства Башкирии обвиняют в особо крупном взяточничестве

СЕГОДНЯ 17:32 2019-12-13T17:32:43+03:00

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Сегодня, 13 декабря, стало известно о задержании чиновника башкирского правительства. Директор департамента экономического развития аппарата правительства обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба регионального следкома, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По данным ведомства, недавно чиновник потребовал от одной из фирм 3 млн рублей. За эти деньги он обещал ускорить процесс оплаты по контракту от минземимущества Башкирии. Организация выполнила работу, но министерство не торопилось рассчитываться. Тогда чиновник предложить решить этот вопрос. После получения денег его задержали. Свою вину он частично признал.

В следкоме по Башкирии сообщили, что расследование уголовного дела продолжается при сопровождении регионального управления ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU