АУЕ-школьник из Башкирии пытался угнать машину у водителя районной администрации
В башкирском городе Баймаке по подозрению в попытке угона машины задержали школьника.
Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», преступление произошло еще 21 августа. Примечательно, что авто принадлежит водителю администрации Баймакского района.
Сотрудники уголовного розыска и экспертно-криминалистического центра доставили в полицию 14-летнего юношу из села Акмурун. Известно, что он состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. На допросе подросток дал признательные показания, после чего его отпустили под подписку о невыезде.
На своей странице в соцсети школьник периодически публикует посты и фотографии, посвященные криминальной романтике и унижающие достоинство правоохранителей. По всей видимости, он причисляет себя к АУЕ – молодежному сообществу, пропагандирующему среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия.
К слову, руководитель Башкирии Радий Хабиров на прошедшем на днях заседании в Совете по права человека заявил, что темы, связанные с АУЕ, необходимо «выжигать каленым железом».
ИСТОЧНИК KP.RU