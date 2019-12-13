2019-12-13T17:22:33+03:00
Общество

АУЕ-школьник из Башкирии пытался угнать машину у водителя районной администрации

Девятиклассника отпустили под подписку о невыезде
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В башкирском городе Баймаке по подозрению в попытке угона машины задержали школьника.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», преступление произошло еще 21 августа. Примечательно, что авто принадлежит водителю администрации Баймакского района.

Сотрудники уголовного розыска и экспертно-криминалистического центра доставили в полицию 14-летнего юношу из села Акмурун. Известно, что он состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. На допросе подросток дал признательные показания, после чего его отпустили под подписку о невыезде.

На своей странице в соцсети школьник периодически публикует посты и фотографии, посвященные криминальной романтике и унижающие достоинство правоохранителей. По всей видимости, он причисляет себя к АУЕ – молодежному сообществу, пропагандирующему среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия.

К слову, руководитель Башкирии Радий Хабиров на прошедшем на днях заседании в Совете по права человека заявил, что темы, связанные с АУЕ, необходимо «выжигать каленым железом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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