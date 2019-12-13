2019-12-13T19:50:22+03:00
Общество

На территории Уфы и ее окрестностях снизилось количество свалок

Общая площадь ликвидированных помоек составила 5,5 гекатара
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Всего было ликвидировано 25 свалокВсего было ликвидировано 25 свалокФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Уфе и Уфимском районе снизилось количество свалок. Об этом рассказали в пресс-службе министерства экологии. В ведомстве сообщили, что с момента внедрения новой системы обращения с ТКО на территории столицы Башкирии и ее окрестностях было ликвидировано 25 несанкционированных свалок общей площадью в 5,5 гектара.

Тем не менее на территории района еще остались стихийные помойки, которые специалисты надеются ликвидировать в ближайшее время за счет средств муниципалитета.

– Количество вновь выявляемых несанкционированных свалок будет снижаться, как только у людей появится понимание, что не нужно загрязнять окружающую среду и нарушать закон. – отметили в минэкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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