2019-12-13T15:57:12+03:00
Общество

В Минтруде назвали минимальную зарплату в Башкирии на 2020 год

Сумма выросла почти на тысячу рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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МРОТ в Башкирии вырос на 977 рублейМРОТ в Башкирии вырос на 977 рублейФото: Рустем АХУНОВ
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В пресс-службе Минтруда Башкирии назвали минимальный размер заработной платы на 2020 год. С 1 января сумма увеличится почти на тысячу рублей (если точнее, на 977) и составит 13 949 рублей. Сейчас показатель МРОТ в республике – 12 972 рубля.

В министерстве пояснили, что Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда с 11 280 до 12 130 рублей. К слову, с 1 мая 2018 года по поручению президента России МРОТ в стране повышается ежегодно.

Согласно ТК РФ, работодатель не может платить работнику зарплату меньше уровня МРОТ при условии отработки целого месяца с выполнением всего объема работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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