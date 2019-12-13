В Башкирии работника сильно обожгло паром на предприятии

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-13T16:19:05+03:00

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В Гострудинспекции рассказали о происшествии на котельной в Белебеевском районе – 60-летний работник челябинского предприятия получил серьезные ожоги из-за неисправного оборудования.

Все произошло 9 ноября. В тот день мужчина вышел в ночную смену. Котельная установка работала в штатном режиме, однако перед продувкой котла оператор услышал подозрительный свист. Он решил закрыть отсекающие краны и остановить работу котла. Буквально в этот же момент произошел объемный выброс пара, в результате чего работник получил ожоги тела. Пострадавший упал на пол и на ощупь добрался до запасного выхода.

Бригада «скорой» доставила его в Белебеевскую ЦРБ, после чего мужчина был транспортирован в ожоговое отделение уфимской ГКБ №18.

В ходе расследования сотрудники Гострудинспекции выяснили, что выброс пара из топки произошел из-за разрушения металлической трубки установки. Причиной несчастного случая также стала ненадежность механизмов и неудовлетворительная организация работ. Ответственность за происшествие понесла сама фирма. На нее составили административный протокол и наложили штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU