В Уфе пожарные спасли инвалида из горящего дома

СЕГОДНЯ 14:19 2019-12-13T14:19:55+03:00

Мужчина был на волоске от смерти

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Уфимские пожарные спасли из горящего дома мужчину-инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийного ведомства поступил сегодня, 13 декабря, в 1:45 ночи. Спасателям передали информацию о задымлении в жилом многоквартирном доме по улице Малой Фанерной.

На место происшествия по повышенному рангу пожара были направлены пять единиц техники и 17 человек личного состава. Когда подразделение прибыло на место, из окон дома валил густой черный дым.

– Из зоны воздействия опасных факторов пожара звеном газодымозащитной службы спасен мужчина с ограниченными возможностями, 1970 года рождения, доставлен в больницу, – передали в МЧС.

фото: МЧС РБ

Открытое горение пожарным удалось ликвидироваться в 2:10. Сейчас в причинах и обстоятельствах пожара разбирается дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU