2019-12-13T14:10:17+03:00
Общество

В уфимском аэропорту открываются прямые рейсы по новому направлению

Полеты будут выполняться раз в неделю
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В обход Москвы из Уфе выполняется более половины внутренних рейсовВ обход Москвы из Уфе выполняется более половины внутренних рейсовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уфимском аэропорту сообщили об открытии прямого рейса по новому направлению. С 6 марта следующего года авиакомпания Utair будет выполнять полеты по маршруту Уфа-Пермь.

В административный центр Пермского края Самолет ATR-72 будет вылетать раз в неделю по пятницам в 14:45 по местному времени. Длительность полета составит 50 минут.

По словам гендиректора аэропорта «Уфа» Александра Андреева, количество рейсов на внутренних линиях, выполняемых из столицы Башкирии в другие регионы в обход Москвы, составляет более 56%. Этот показатель планируется увеличивать и в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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