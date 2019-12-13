2019-12-13T13:05:18+03:00
Происшествия

В Башкирии нашли тело замглавврача, наложившего на себя руки по неизвестным причинам

У молодого мужчины остались жена и двое детей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Абзелиловском районе Башкирии с собой покончил 32-летний Артур Гаррапов – заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ЦРБ в селе Аскарово. Информацию подтвердили в Следственном комитете и медучреждении, где работал умерший.

По предварительным данным, мужчина наложил на себя руки 11 декабря. Известно, что у Гаррапова остались жена и два маленьких ребенка – как минимум со стороны семья была благополучной. Супруги на страницах друг друга в соцсетях отправляли признания в любви и поздравления по любому случаю. До сих пор никто из окружения Гаррапова не понимает, что стало причиной его самоубийства.

Тем временем СК Башкирии организовал проверку по факту обнаружения тела мужчины: «Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – передали в правоохранительном ведомстве.

Сегодня, 13 декабря, Гаррапова похоронят. С ним простятся коллеги, близкие и родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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