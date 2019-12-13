В Центре занятости озвучили число жителей Башкирии, уехавших на заработки в другие регионы

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-13T11:20:57+03:00

Из Уфы по вахтовой форме в этом году уехали работать всего 20 человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В госучреждение за 11 месяцев поступили сведения о 12 тысячах вакансий за пределами республики

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Специалисты озвучили число жителей Башкирии, официально трудоустроенных в других регионах в текущем году.

Накануне, 12 декабря, прошел круглый стол на тему «Почему жители Башкирии едут работать на Север?» Об этом сообщили в Центре занятости населения Уфы.

Директор госучреждения Разина Насырова рассказала, что с начала 2019 года за консультацией о возможности трудоустроиться где-нибудь за пределами Башкирии обратились 1860 человек. Более четырехсот претендентов при содействии службы занятости были успешно трудоустроены, половина из них – на работу по вахтовой форме. Что касается Уфы, то здесь из 140 человек, обратившихся за помощью в ЦЗ, из республики уехали 65 (из них 20 по вахте).

– За 11 месяцев в базу данных службы занятости поступили сведения о 12 тысячах вакансий от 180 работодателей для трудоустройства в другой местности. Из этого количества более чем в семи тысячах вакансий предлагалась работа по вахте, – добавила Насырова.

Специалисты отметили, что в республики нет достаточного количества привлекательных рабочих мест с достойной зарплатой. Еще одной проблемой является переезд для трудоустройства внутри республики: речь идет о наличии общежитий у нанимателя и фонда дешевого арендного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU