Башкирию признали лучшим регионом по развитию спорта
Башкирия признали лучшим регионом по развитию спорта. Национальную премию на церемонии в Москве получил глава республики Радий Хабиров.
Помимо Башкирии, в тройку лучших также вошли Краснодарский и Красноярский края. Республика обошла эти регионы по итогам народного голосования и результатам экспертного совета.
Члены жюри отметили, что Уфа – единственный город в России, который дважды успешно провел Международные детские игры, и в целом республика «проводит большую работу по развитию физической культуры и массового спорта». Министерство спорта поощрило регион денежной премией в размере одного миллиона рублей.
– Это награда для тысяч тренеров, учителей физкультуры, спортсменов, ветеранов спорта, – сказал Радий Хабиров на вручении.
Он назвал две цели, которые остаются «неизменными в спортивной жизни» Башкирии: «величие российского спорта» и «чтобы тысячи мальчишек и девчонок» могли заниматься на современных спортивных площадках с хорошими тренерами.
К слову, в число финалистов конкурса в номинации лучший спортивных объект России вошла спортивная школа «Алмаз» из Салавата.
ИСТОЧНИК KP.RU