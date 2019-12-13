Башкирию признали лучшим регионом по развитию спорта

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-13T09:26:32+03:00

В тройку лучших также вошли Краснодарский и Красноярский края

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Башкирия признали лучшим регионом по развитию спорта. Национальную премию на церемонии в Москве получил глава республики Радий Хабиров.

Помимо Башкирии, в тройку лучших также вошли Краснодарский и Красноярский края. Республика обошла эти регионы по итогам народного голосования и результатам экспертного совета.

Члены жюри отметили, что Уфа – единственный город в России, который дважды успешно провел Международные детские игры, и в целом республика «проводит большую работу по развитию физической культуры и массового спорта». Министерство спорта поощрило регион денежной премией в размере одного миллиона рублей.

– Это награда для тысяч тренеров, учителей физкультуры, спортсменов, ветеранов спорта, – сказал Радий Хабиров на вручении.

Он назвал две цели, которые остаются «неизменными в спортивной жизни» Башкирии: «величие российского спорта» и «чтобы тысячи мальчишек и девчонок» могли заниматься на современных спортивных площадках с хорошими тренерами.

К слову, в число финалистов конкурса в номинации лучший спортивных объект России вошла спортивная школа «Алмаз» из Салавата.

ИСТОЧНИК KP.RU