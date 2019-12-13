Дело видеоблогера из Уфы, которого обвинили в насилии над сестрой, вернули на дорасследование

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-13T08:54:15+03:00

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В деле популярного видеоблогера из Уфы, которого обвиняют в изнасиловании собственной малолетней сестры, появился новый поворот. На прошедшем в Уфимском суде заседании было принято решение передать дело на дорасследование. Возможно, в материалах обнаружили несостыковки или в ходе процесса возникли новые подробности, требующие правовой оценки.

Напомним, минувшим летом 20-летний парень признался в том, что еще в 2014 году на протяжении месяца насиловал 10-летнюю сестренку. Произошло как минимум восемь актов сексуального насилия. До того как сознаться в содеянном, блогер вел youtube-канал на несколько тысяч подписчиков. После признания молодого человека поместили в следственный изолятор.

Первое заседание по скандальному делу состоялось 14 октября, второе – ровно месяц назад, 13 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU