Два молодых парня попали в реанимацию после ДТП с грузовиком в Башкирии

СЕГОДНЯ 07:45 2019-12-13T07:45:52+03:00

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Сотрудники полиции выясняют причины серьезной аварии в Дюртюлинском районе Башкирии. Ближе к ночи 12 декабря на дороге между Дюртюлями и Бураево столкнулись ВАЗ-2114 и грузовик ГАЗ. Первым управлял 21-летний местный житель, вторым - 40-летний мужчина из Пермского края.

В региональной Госавтоинспекции рассказали, что в результате аварии серьезно пострадали двое 21-летних парней. Они оба были пассажирами "Лады". Молодых людей увезли в реанимацию местной больницы.

Всего в четверг на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых восемь человек получили травмы.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU