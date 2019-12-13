2019-12-13T06:05:42+03:00
Спорт

Хоккеисты из Башкирии попали в больницу с отравлением

Причиной стала просроченная еда
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Матч против "Ростова" пришлось перенести на неопределенный срокМатч против "Ростова" пришлось перенести на неопределенный срокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Игроки хоккейного клуба «Горняк» из Учалов пропустили очередной матч чемпионата Высшей хоккейной лиги, который должен был состояться вчера, 12 декабря.

В официальной группе команды сообщается, что хоккеисты практически полным составом угодили в городскую больницу Ростова, куда они приехали на гостевой матч. Игроки отравились просроченной едой и теперь находятся в инфекционном отделении, уточняет ГТРК "Башкортостан".

- Лига приняла решение о переносе матча «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» между командами «Ростов» (Ростов-на-Дону) и «Горняк» (Учалы) с 12 декабря 2019 года на другой срок. О дате, времени и месте проведения матча будет сообщено дополнительно, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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