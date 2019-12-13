«Приспустили штаны и угрожали изнасиловать»: житель Башкирии пожаловался на произвол полицейских

СЕГОДНЯ 06:56 2019-12-13T08:19:16+03:00

Мужчина уверяет, что таким образом его заставляли сознаться в преступлении

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Комитет против пыток проверит историю жителя Стерлитамака Владислава В. Мужчина уверяет, что стражи порядка угрозами и кулаками добивались от него признания в поджоге автомобилей. Родственники Владислава выложили в соцсетях видеоролик, надеясь привлечь к ситуации внимание общественности.

По информации издания ГорОбзор.ру, 25 ноября Владислав вышел на улицу, где его схватили трое мужчин. Они затолкали его в машину и стали требовать признания в преступлении. Мужчина настаивал на своей невиновности, после чего, по его словам, на него "надели наручники, ноги связали тросом от машины, били, задавая вопросы, потом приспустили штаны, угрожали изнасилованием".

Семья мужчины уверена, что это была чья-то жестокая шутка. Удостоверений изуверов, по их словам, он так и не видел.

- В машине один по дороге ответил – полиция. В остальное время не представлялись, - цитирует близких пострадавшего издание.

В пресс-службе МВД корреспонденту "КП-Уфа" заявили, что от комментариев воздерживаются.

ИСТОЧНИК KP.RU