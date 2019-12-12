2019-12-12T18:49:02+03:00
Общество

Работникам ЖЭУ в Уфе задолжали более миллиона рублей

В дело пришлось вмешаться Гострудинспекции
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В отношении ЖЭУ возбудили административное делоВ отношении ЖЭУ возбудили административное делоФото: Артем КИЛЬКИН
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В Гострудинспекцию пожаловался уфимец. Он заявил, что ЖЭУ-59, в котором он работает, не выплачивает заработную плату в полном объеме.

В ходе проверки надзорное ведомство выяснило, что проблема коснулась не только одного человека. Коллективу с 80 работниками не начислили зарплату за два месяца – сентябрь и октябрь. Общая сумма задолженности составила 1,3 млн рублей.

Гострудинспекция выдала предписание организации с требованием погасить долг и выплатить денежную компенсацию за задержку. В конечном счете работники получили свои зарплаты, а виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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