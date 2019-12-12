2019-12-12T11:34:32+03:00
Происшествия

За ночь в пожарах в Башкирии погибли два человека

В первом случае сгорел частный дом, во втором - вспыхнула квартира в двухэтажке
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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В МЧС Башкирии рассказали о двух пожарах с летальным исходом, которые произошли в республике минувшей ночью.

В полночь загорелся дом по улице Северной в деревне Быхтыбаево Бирского района. На тревожный вызов было направлено две единицы техники и шесть человек личного состава ФПС Башкирии. Когда спасатели прибыли на место происшествия, происходило открытое горение бревенчатого дома и сарая. На тушение подали три ствола. Локализовать пожар удалось только в 1:10, а ликвидировать открытое горение почти час спустя – в 2:02. Во время разбора дома пожарные обнаружили мертвого 50-летнего мужчину.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Спустя три часа вспыхнула квартира на втором этаже в доме по улице Советской в поселке Кандры Туймазинского района. Сообщение на пульт диспетчера МЧС поступило в 5:25. По приезде газодымозащитная служба эвакуировала 12 человек. Пожарные ликвидировали открытое горение в 5:48. В ходе тушения они обнаружили труп 79-летнего пенсионера.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В настоящий момент следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС устанавливают причины и обстоятельства происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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