2019-12-12T11:16:33+03:00
Общество

Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе: потерпевшая опоздала, последнее слово сказали не все обвиняемые

Процесс продолжится 16 декабря
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: ufa1.ruфото: ufa1.ru
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 декабря, в Кировском районном суде с последним словом выступили подсудимые по громкому делу об изнасиловании экс-дознавательницы. Они заявили о своей невиновности. Как выяснилось, высказались только двое обвиняемых из трех – об этом сообщает «АиФ».

– Последнее слово сказали Салават Галиев и Эдуард Матвеев, Павел Яромчук нет, - цитирует издание адвоката Рустама Ибрагимова.

На процессе также присутствовала и потерпевшая экс-дознавательница. По информации ufa1.ru, она пришла на процесс опозданием на 10 минут. В самом зале она находилась и того меньше – восемь минут.

Процесс продолжится на следующей неделе, 16 декабря.

Напомним, по версии стороны обвинения, в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции трое высокопоставленных сотрудников полиции изнасиловали 23-летнюю коллегу Гузель С. На следующий день подозреваемых задержали, свою вину они не признали. Последние полгода бывшие полицейские находились под домашним арестом. На прениях по делу прокурор запросил для обвиняемых реальных сроки лишения свободы: Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву по девять лет общего режима. Павлу Яромчуку – восемь лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Скандал в башкирской полиции: трое начальников изнасиловали 23-летнюю коллегу»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ расширил доступ к программе семейной ипотеки с господдержкой
За ночь в пожарах в Башкирии погибли два человека
«Башэлектросбыт» приглашает принять участие в акции «Внеси 500 рублей - предоплату за январь и выиграй IPad»
В Уфе эвакуировали посетителей Гостиного двора
В Башкирии мертвая лиса зацепилась за машину сотрудников ГИБДД
В Башкирии родители обнаружили тело полуторагодовалого младенца
В Уфе в ДТП с пьяным водителем пострадали два человека
ВТБ в Башкирии нарастил ипотечный портфель на 30%
Уфимский нарколог объяснил, поможет ли запрет на снюс остановить отравления
Глава ГИБДД Башкирии рассказал, какие нарушения фиксируют новые камеры на дорогах
ФАС Башкирии нашла нарушение в закупке новогодней иллюминации на 115 млн рублей
Жуткие фигуры Деда Мороза и Снегурочки появились в ледовых городках Уфы
В офисе организации «Башкорт» прошел обыск
В Уфе оператор уже второй год не отдает молодоженам их свадебное видео
В Уфе запретили парковаться рядом с Советской площадью
В Уфе вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибла многодетная мать
Уфимский нарколог объяснил, действительно ли снюс вреден для подростков
Популярные рэперы встретились с руководителем администрации главы Башкирии
На техническое сопровождение бюджета Башкирия потратит 18 млн рублей
Начальника отделения ГИБДД в Уфе подозревают в получении взятки наушниками