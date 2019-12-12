Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе: потерпевшая опоздала, последнее слово сказали не все обвиняемые

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-12T11:16:33+03:00

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Сегодня, 12 декабря, в Кировском районном суде с последним словом выступили подсудимые по громкому делу об изнасиловании экс-дознавательницы. Они заявили о своей невиновности. Как выяснилось, высказались только двое обвиняемых из трех – об этом сообщает «АиФ».

– Последнее слово сказали Салават Галиев и Эдуард Матвеев, Павел Яромчук нет, - цитирует издание адвоката Рустама Ибрагимова.

На процессе также присутствовала и потерпевшая экс-дознавательница. По информации ufa1.ru, она пришла на процесс опозданием на 10 минут. В самом зале она находилась и того меньше – восемь минут.

Процесс продолжится на следующей неделе, 16 декабря.

Напомним, по версии стороны обвинения, в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции трое высокопоставленных сотрудников полиции изнасиловали 23-летнюю коллегу Гузель С. На следующий день подозреваемых задержали, свою вину они не признали. Последние полгода бывшие полицейские находились под домашним арестом. На прениях по делу прокурор запросил для обвиняемых реальных сроки лишения свободы: Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву по девять лет общего режима. Павлу Яромчуку – восемь лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU