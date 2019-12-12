2019-12-12T10:00:05+03:00
Общество

В Башкирии мертвая лиса зацепилась за машину сотрудников ГИБДД

Происходящее заснял проезжавший мимо водитель [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Башкирии лиса зацепилась за брызговик машины сотрудников дорожной полиции и погибла, не ослабевая хватку. Проезжавший мимо водитель остановился, чтобы заснять происходящее. Позже запись оказалась в одном из сообществ ВКонтакте.

– Машина не едет? Не едет? А чего она не едет? Тут, оказывается, лиса за нее держится, – улюлюкает очевидец, снимая все на камеру.

Зацепился ли за машину дикий зверь, когда та стояла на месте, или экипаж ГИБДД совершил наезд на него, пока неизвестно. Пользователи соцсетей раскритиковали автора записи за цинизм: «Очень надеюсь что бумерангом вернется», – написал мужчина в комментариях к посту.

В Башкирии погибла лиса, вцепившись в машину сотрудников ГИБДД // 12.12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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