2019-12-12T08:38:49+03:00
Происшествия

В Уфе в ДТП с пьяным водителем пострадали два человека

Травмы получили сам нетрезвый автомобилист и 21-летняя девушка
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД Башкириифото: ГИБДД Башкирии
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В Уфе произошло ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

На улице Строительной столкнулись встречные «семерка» под управлением 52-летнего жителя Иглинского района, и Hyundai Accent, за рулем которой сидела 21-летняя уфимка. В ДТП пострадали оба водителя. Они обратились за медицинской помощью.

– Известно, что мужчина, управлявший отечественным автомобилем, находился в состоянии опьянения, – добавили в дорожной полиции.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 13 аварий, в которых один человек погиб и 15 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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