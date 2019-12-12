В Уфе в ДТП с пьяным водителем пострадали два человека
В Уфе произошло ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.
На улице Строительной столкнулись встречные «семерка» под управлением 52-летнего жителя Иглинского района, и Hyundai Accent, за рулем которой сидела 21-летняя уфимка. В ДТП пострадали оба водителя. Они обратились за медицинской помощью.
– Известно, что мужчина, управлявший отечественным автомобилем, находился в состоянии опьянения, – добавили в дорожной полиции.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 13 аварий, в которых один человек погиб и 15 пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU