ФАС Башкирии нашла нарушение в закупке новогодней иллюминации на 115 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:02 2019-12-12T07:02:09+03:00

Должностное лицо будет оштрафовано на 50 тысяч рублей Фото: Рустем АХУНОВ

С жалобой в надзорный орган обратилась компания из Санкт-Петербурга

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ФАС Башкирии усмотрело нарушение законодательства о контрактной системе в закупке новогодней иллюминации за 115 млн для Башкирии. С жалобой в службу обратилась фирма из Санкт-Петербурга «Интерстрой».

Антимонопольная служба, как сообщает «Ъ-Уфа», признала, что госзаказчик – «Хозяйственное управление» при управлении делами главы Башкирии – необоснованно заключил контракт на 115 млн рублей с единственным поставщиком, подмосковной «Клирлайт рус». Ранее фирма монтировала новогодние декорации в Красногорске. Согласно жалобе «Интерстроя», у заказчика не было оснований закупать услугу у единственного поставщика: закон предусматривает вид закупки с одним поставщиком только при аварии, ЧС, оказании экстренной медпомощи.

Контракт «Клирлайт рус» предполагал поставку 99 сборных декоративных конструкций для Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Салавата, Ишимбая, Нефтекамска, Кумертау, Сибая и Агидели.

В качестве наказания сотрудник «Хозуправления», ответственный за сделку, должен будет выплатить 50 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU