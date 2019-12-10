2019-12-10T23:12:47+03:00
Звезды

Благотворительный проект «КП-Уфа» спектакль «Ревизор» завершился громкими овациями

Новоявленные актеры собрали полный зал
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Бурными овациями завершилась постановка «Ревизора» в Башкирском театре оперы и балета, прошедшая 10 декабря. Несмотря на волнение, актеры выдали прекрасную игру, а после финальной сцены весь зал встал на ноги и проводил героев криками «браво».

- Безумно, переживали. Но славу богу, все прошло хорошо, - поделилась впечатлениями после спектакля директор представительства «Комсомольской правды – Уфа» Елена Романова, которая исполнила одну из основных ролей в постановке.

В спектакле в качестве актеров выступили бизнесмены, депутаты, руководители компаний и заведений Уфы. Для всех это было дебютом на большой сцене.

Напомним, часть вырученных средств будет направлена на благотворительность. Днем ранее, 9 декабря, в рамках проекта в Серафимовский детский дом отправился целый грузовик с керамической плиткой для ремонта пола в столовой и ванных комнатах учреждения. На само мероприятие специальным автобусом также приехали воспитанники детдома, которые получили сладкие подарки и бытовую технику.

Организатором выступила «Комсомольская правда – Уфа».

Овации после "Ревизора".

ИСТОЧНИК KP.RU

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