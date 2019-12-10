2019-12-10T19:50:21+03:00
Происшествия

Житель Башкирии убил друга газовым баллоном и 16 лет скрывался от правосудия

Теперь мужчина готовится выслушать вердикт суда
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Башкирии будут судить 44-летнего жителя Бижбулякского района. Его привлекли к суду за убийство, совершенное более 16 лет назад в Уфе.

Жертвой преступления стал 66-летний мужчина. Его изувеченное тело нашли в квартире дома по улице Сочинской. В 2003 году на след убийцы выйти не удалось, но при повторном рассмотрении дела всплыли новые факты, которые указали на вероятного преступника.

По версии следствия, в тот день обвиняемый пил вместе с жертвой. После нескольких рюмок они поругались, а потом мужчина стал бить приятеля сначала руками и ногами, а затем металлическим баллоном из-под газа по голове. Чтобы запутать сыщиков, он позже указал на другого человека, якобы виновного в убийстве, но тот оказался непричастен. Теперь же обвиняемый сам сознался во всем.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении Следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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