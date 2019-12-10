Сергей Шнуров написал стихотворение об Уфе
Лидер группировки "Ленинград" написал стихотворение, посвященное Уфе. Судя по всему, вдохновение посетило музыканта после концерта, который он отыграл в столице Башкирии накануне, 9 декабря. "Уфа-Арена" была заполнена до отказа, некоторым фанатам даже пришлось наслаждаться любимыми композициями, стоя в проходах.
На Сергея Шнурова Уфа, очевидно, произвела хорошее впечатление. Сегодня, 10 декабря, на его страничке в "Инстаграм" появилось небольшое стихотворение о башкирской столице.
"С новой напишу строфы.
Я давно всем говорил же, -
Нет прекраснее Уфы,
Если не был ты в Париже.
Если, друг мой, ты был там,
В скептицизм впадать нам рано.
Что Париж? Уфа крута,
Даже в плане ресторанов!", - гласит текст.
Поклонники певца его творение оценили и предложили музыканту чаще заезжать в Уфу с концертами.
ИСТОЧНИК KP.RU