Сергей Шнуров написал стихотворение об Уфе

СЕГОДНЯ 17:39 2019-12-10T17:39:52+03:00

Свое творение он выложил на страничке в соцсетях

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Лидер группировки "Ленинград" написал стихотворение, посвященное Уфе. Судя по всему, вдохновение посетило музыканта после концерта, который он отыграл в столице Башкирии накануне, 9 декабря. "Уфа-Арена" была заполнена до отказа, некоторым фанатам даже пришлось наслаждаться любимыми композициями, стоя в проходах.

На Сергея Шнурова Уфа, очевидно, произвела хорошее впечатление. Сегодня, 10 декабря, на его страничке в "Инстаграм" появилось небольшое стихотворение о башкирской столице.

"С новой напишу строфы.

Я давно всем говорил же, -

Нет прекраснее Уфы,

Если не был ты в Париже.

Если, друг мой, ты был там,

В скептицизм впадать нам рано.

Что Париж? Уфа крута,

Даже в плане ресторанов!", - гласит текст.

Поклонники певца его творение оценили и предложили музыканту чаще заезжать в Уфу с концертами.

ИСТОЧНИК KP.RU