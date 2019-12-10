2019-12-10T18:17:57+03:00
Общество

В составе Совета по правам человека в Башкирии произошли изменения

В него вошла представитель "Лизы Алерт"
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: vk.com/radiyhabirovФото: vk.com/radiyhabirov
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В Совете по правам человека в Башкирии появился новый член. Им стала Олеся Пышкина, руководитель регионального отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

- Наверно, вы многие ее знаете, - пояснил Хабиров, представляя ее как нового члена СПЧ. - Благодаря ей многие могут найти своих близких.

При этом число членов совета осталось прежним - 36. Все потому, что, по данным издания "Ъ-Уфа", Совет по правам человека покинул Марат Вакилов, занимавший в начале 2000-х годов пост председателя Верховного суда Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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