2019-12-10T19:06:17+03:00
Общество

Музей «Шульган-Таш» в Башкирии достроят к ноябрю 2021 года

Этот вопрос обсудили во время стройчаса в правительстве
Эльвина АПАРИНА
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фото: Анастасия ФОМИНАфото: Анастасия ФОМИНА
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Вчера, 9 декабря, во время стройчаса в правительстве Башкирии обсудили строительство музея «Шульган-таш» в Бурзянском районе республики. Строительство объекта планируют завершить к ноябрю 2021 года.

На сегодняшний день работает проектная группа, которая разрабатывает генеральный план в сотрудничестве с французскими и испанскими экспертами.

Самое сложное – это обустроить водоснабжение всего музейного комплекса. Генеральный план со всей возможной инфраструктурой планируется подготовить к марту 2020 года, он будет выставлен на общественные обсуждения.

Разработчики музея позаботятся и об удобствах – здесь будет проложен асфальт до самого музейного комплекса.

Радий Хабиров отметил, что асфальт до самого Шульган-Таша выкладывать не стоит, чтобы посетители какое-то расстояние прошли пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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