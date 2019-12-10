2019-12-10T15:58:11+03:00
Общество

Первый вице-мэр Уфы попросил не строить грязных горок для детей

Об этом Салават Хусаинов высказался на оперативке в администрации
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На оперативном совещании в мэрии сегодня, 10 декабря, Салават Хусаинов, первый вице-мэр Уфы, призвал городских коммунальщиков не делать грязные горки в ледовых городках. Он попросил прислушаться к его словам.

- Те, кто пытается грязный снег сгрести и сделать из него горки, этим, пожалуйста, не занимайтесь, - сказал Хусаинов и предложил сделать горку изо льда. - Но из грязного, собранного с дороги снега, никакие горки не делайте.

Отметим, что ледовые городки официально открываются сегодня по всей Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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