Первый вице-мэр Уфы попросил не строить грязных горок для детей

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-10T15:58:11+03:00

Об этом Салават Хусаинов высказался на оперативке в администрации

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На оперативном совещании в мэрии сегодня, 10 декабря, Салават Хусаинов, первый вице-мэр Уфы, призвал городских коммунальщиков не делать грязные горки в ледовых городках. Он попросил прислушаться к его словам.

- Те, кто пытается грязный снег сгрести и сделать из него горки, этим, пожалуйста, не занимайтесь, - сказал Хусаинов и предложил сделать горку изо льда. - Но из грязного, собранного с дороги снега, никакие горки не делайте.

Отметим, что ледовые городки официально открываются сегодня по всей Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU