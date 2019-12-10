2019-12-10T14:14:49+03:00
Общество

В Башкирии наказали медиков, которые обмотали пациента красным скотчем

Разобраться в инциденте решила прокуратура
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Медиков Стерлитамака наказали за использование обычного скотча, которым прикрепляли датчики для сердца. Прокуратура провела проверку и выявила нарушения со стороны врачей.

- Троих сотрудников больницы привлекли к дисциплинарной ответственности. Виновного врача наказали согласно административному кодексу России и назначили штраф в 3 тысячи рублей, - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, что история произошла в ноябре 2019 года. Пожилому мужчине в стерлитамакской поликлинике прикрепили датчики для сердца скотчем. Разбираться в ситуации пришла дочь пациента. Результат работы врачей она показала журналистам.

По ее словам, есть и другие люди, которых таким же образом обклеили. После этого горожанка обратилась и к самим медикам за объяснением. Сотрудница поликлиники ответила, что лейкопластырь держит хуже скотча, поскольку сильно намокает, когда человек потеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии родители наткнулись на бездыханное тело новорожденного сына
В столкновении двух автомобилей Ford в Башкирии погиб один человек, еще пятеро пострадали
Уфимские водолазы помогли женщине, попавшей в ДТП, когда ехали на тренировки
На федеральных трассах в Башкирии заработали новые камеры, фиксирующие нарушения ПДД
Жителей Башкирии шокировал труп, который возили по городу посреди дня
В Уфе пассажирский автобус сбил мужчину
Радий Хабиров назвал главную проблему Башкирии
Глава Башкирии рассказал о судьбе шихана Куштау
Радий Хабиров: Башкирия получит грант на 1,3 млрд рублей на улучшение жизни в городах и селах
МегаФон и «Лиза Алерт» сняли фильм о безопасности в городе: в Уфе прошел премьерный показ фильма.
ООО «БашРТС» готово аннулировать пени всем погасившим задолженность до Нового года