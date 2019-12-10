В Башкирии наказали медиков, которые обмотали пациента красным скотчем

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-10T14:14:49+03:00

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Медиков Стерлитамака наказали за использование обычного скотча, которым прикрепляли датчики для сердца. Прокуратура провела проверку и выявила нарушения со стороны врачей.

- Троих сотрудников больницы привлекли к дисциплинарной ответственности. Виновного врача наказали согласно административному кодексу России и назначили штраф в 3 тысячи рублей, - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, что история произошла в ноябре 2019 года. Пожилому мужчине в стерлитамакской поликлинике прикрепили датчики для сердца скотчем. Разбираться в ситуации пришла дочь пациента. Результат работы врачей она показала журналистам.

По ее словам, есть и другие люди, которых таким же образом обклеили. После этого горожанка обратилась и к самим медикам за объяснением. Сотрудница поликлиники ответила, что лейкопластырь держит хуже скотча, поскольку сильно намокает, когда человек потеет.

ИСТОЧНИК KP.RU