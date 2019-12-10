В столкновении двух автомобилей Ford в Башкирии погиб один человек, еще пятеро пострадали
Сегодня днем, 10 декабря, в Архангельском районе Башкирии произошла смертельная авария. На 64 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк на перекрестке столкнулись Ford Mondeo, которым управлял 43-летний местный житель, и Ford Focus, за рулем которого находилась 59-летняя женщина.
Удар был такой силы, что обе иномарки съехали в кювет. В результате ДТП 59-летний пассажир Mondeo скончался на месте аварии. Оба водителя и три пассажира Focus госпитализированы в местную больницу.
Сейчас на месте аварии работает полиция и другие службы. Начато разбирательство.
фото: ГИБДД по РБ
ИСТОЧНИК KP.RU