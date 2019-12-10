В столкновении двух автомобилей Ford в Башкирии погиб один человек, еще пятеро пострадали

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-10T13:13:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 10 декабря, в Архангельском районе Башкирии произошла смертельная авария. На 64 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк на перекрестке столкнулись Ford Mondeo, которым управлял 43-летний местный житель, и Ford Focus, за рулем которого находилась 59-летняя женщина.

Удар был такой силы, что обе иномарки съехали в кювет. В результате ДТП 59-летний пассажир Mondeo скончался на месте аварии. Оба водителя и три пассажира Focus госпитализированы в местную больницу.

Сейчас на месте аварии работает полиция и другие службы. Начато разбирательство.

фото: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU