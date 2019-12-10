2019-12-10T12:38:57+03:00
Общество

Уфимские водолазы помогли женщине, попавшей в ДТП, когда ехали на тренировки

Благодарность спасателям поступила от супруга автолюбительницы.
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: Управление гражданской защитыфото: Управление гражданской защиты
Изменить размер текста:

Накануне в адрес уфимских спасателей поступила благодарность от мужчины, жене которого они помогли.

Оказалось, что 7 декабря возле деревни Вольно-Сухарево автоледи за рулем иномарки не справилась с управлением, вылетела в кювет и врезалась в дерево. Мимо в этот момент проезжали спасатели-водолазы, которые ехали на тренировочные водолазные спуски.

Они увидели автомобиль в кювете и стоящую рядом с ним женщину и остановились.

- Убедившись, что в авто больше никого нет, и что женщине не требуется медицинская помощь, сотрудники Поисково-спасательного отряда расчистили дорогу для эвакуации легковушки, спилили сломанное в аварии дерево, поменяли поврежденное колесо и вытащили машину из кювета на дорогу, - рассказали в Управлении гражданской защиты.

«Ваши ребята проезжали мимо, оказали помощь, вытащили автомобиль, сделали все быстро и аккуратно, спасибо вам, мужики! – поблагодарил спасателей супруг автоледи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии родители наткнулись на бездыханное тело новорожденного сына
В Башкирии наказали медиков, которые обмотали пациента красным скотчем
В столкновении двух автомобилей Ford в Башкирии погиб один человек, еще пятеро пострадали
На федеральных трассах в Башкирии заработали новые камеры, фиксирующие нарушения ПДД
Жителей Башкирии шокировал труп, который возили по городу посреди дня
В Уфе пассажирский автобус сбил мужчину
Радий Хабиров назвал главную проблему Башкирии
Глава Башкирии рассказал о судьбе шихана Куштау
Радий Хабиров: Башкирия получит грант на 1,3 млрд рублей на улучшение жизни в городах и селах
МегаФон и «Лиза Алерт» сняли фильм о безопасности в городе: в Уфе прошел премьерный показ фильма.
ООО «БашРТС» готово аннулировать пени всем погасившим задолженность до Нового года