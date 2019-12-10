Уфимские водолазы помогли женщине, попавшей в ДТП, когда ехали на тренировки

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-10T12:38:57+03:00

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Накануне в адрес уфимских спасателей поступила благодарность от мужчины, жене которого они помогли.

Оказалось, что 7 декабря возле деревни Вольно-Сухарево автоледи за рулем иномарки не справилась с управлением, вылетела в кювет и врезалась в дерево. Мимо в этот момент проезжали спасатели-водолазы, которые ехали на тренировочные водолазные спуски.

Они увидели автомобиль в кювете и стоящую рядом с ним женщину и остановились.

- Убедившись, что в авто больше никого нет, и что женщине не требуется медицинская помощь, сотрудники Поисково-спасательного отряда расчистили дорогу для эвакуации легковушки, спилили сломанное в аварии дерево, поменяли поврежденное колесо и вытащили машину из кювета на дорогу, - рассказали в Управлении гражданской защиты.

«Ваши ребята проезжали мимо, оказали помощь, вытащили автомобиль, сделали все быстро и аккуратно, спасибо вам, мужики! – поблагодарил спасателей супруг автоледи.

ИСТОЧНИК KP.RU