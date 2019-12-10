Радий Хабиров назвал главную проблему Башкирии

СЕГОДНЯ 10:13 2019-12-10T10:13:33+03:00

Об этом он заявил во время ежегодного послания главы депутатам Курултая

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Сегодня, 10 декабря, глава Башкирии обратился с традиционным ежегодным посланием депутатам Госсобрания-Курултая. На этот раз Радий Хабиров озвучил послание уже в статусе избранного и действующего главы республики. Он начал свою речь с сенсационного заявления – назвал главную, по его мнению, проблему Башкирии.

- Когда год назад вернулся в республику, стал оценивать ситуацию, понял, что наши проблемы не в медицине, не в ЖКХ. Главная беда – разобщенность, отсутствие единства. Несмотря на обычаи предков, я не увидел сплоченности в обществе. Был неоправданный пессимизм, неверие в силы,- подчеркнул Хабиров.

По его словам, за прошедший год наметились положительные сдвиги в направлении к единению всех жителей и уроженцев Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU