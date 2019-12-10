СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-10T10:04:01+03:00

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Сегодня, 10 декабря, во время ежегодного послания депутатам Госсобрания-Курултая глава Башкирии рассказал о судьбе шихана Куштау. Как и год назад, Радий Хабиров подтвердил – гора будет разработана.

- Я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. Бесполезно пытаться меня ломать, выкручивать руки, подкупать журналистов и националистов. Это пытаются делать те, кто просто хотят выдавить одну компанию с рынка и запустить свою. При этом они зашли бы на территорию, ничем не уступающую по природным богатствам Куштау. И тогда ещё несколько лет Стерлитамак сидел бы, простите, без штанов! Этим организованным попыткам давления будет дана правовая оценка,- подчеркнул Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU