Глава Башкирии рассказал о судьбе шихана Куштау
Сегодня, 10 декабря, во время ежегодного послания депутатам Госсобрания-Курултая глава Башкирии рассказал о судьбе шихана Куштау. Как и год назад, Радий Хабиров подтвердил – гора будет разработана.
- Я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. Бесполезно пытаться меня ломать, выкручивать руки, подкупать журналистов и националистов. Это пытаются делать те, кто просто хотят выдавить одну компанию с рынка и запустить свою. При этом они зашли бы на территорию, ничем не уступающую по природным богатствам Куштау. И тогда ещё несколько лет Стерлитамак сидел бы, простите, без штанов! Этим организованным попыткам давления будет дана правовая оценка,- подчеркнул Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU