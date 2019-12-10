Радий Хабиров: Башкирия получит грант на 1,3 млрд рублей на улучшение жизни в городах и селах

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-10T09:54:26+03:00

Об этом заявил глава республики во время ежегодного послания депутатам Курултая

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Сегодня, 10 декабря, проходит оглашение ежегодного послания главы Башкирии депутатам Госсобрания-Курултая республики. Перед башкирскими парламентариями, чиновниками районных администраций, членами правительства и другими гостями во второй раз выступил Радий Хабиров. Он отчитался о успехах практически во всех областях экономики и озвучил ряд обещаний.

В частности, Хабиров заявил, что Башкирия получит 1,3 млрд рублей из федерального бюджета на улучшение жизни в городах и селах. Как отметил глава республики, эти деньги республиканская казна получит как грант правительства России как один из самых эффективных регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU