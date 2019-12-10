2019-12-10T08:49:55+03:00
Происшествия

«Спи спокойно»: молодой отец из Башкирии трагически погиб в лесу

Жителя села Бижбуляк насмерть придавило деревом
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

6 декабря в Бижбулякском районе Башкирии произошел несчастный случай – 35-летнего мужчину насмерть придавило деревом. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», местный житель получил телесные травмы спины и головы, когда спиливал дерево в лесу, и погиб на месте.

Погибшим оказался житель Бижбуляка Денис Е. Известно, что при жизни у мужчины были проблемы со слухом. Судя по снимкам в соцсетях, мужчина периодически занимался заготовкой и продажей дров. У погибшего осталась супруга и маленький сын.

По Денису скорбят знакомые и близкие. Они запомнят его трудолюбивым и отзывчивым.

- Ты был очень хорошим человеком. Спи спокойно, - пишут родные в социальных сетях.

Дениса похоронили 8 декабря в Бижбуляке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На федеральных трассах в Башкирии заработали новые камеры, фиксирующие нарушения ПДД
Жителей Башкирии шокировал труп, который возили по городу посреди дня
В Уфе пассажирский автобус сбил мужчину
Радий Хабиров назвал главную проблему Башкирии
Глава Башкирии рассказал о судьбе шихана Куштау
Радий Хабиров: Башкирия получит грант на 1,3 млрд рублей на улучшение жизни в городах и селах
МегаФон и «Лиза Алерт» сняли фильм о безопасности в городе: в Уфе прошел премьерный показ фильма.
ООО «БашРТС» готово аннулировать пени всем погасившим задолженность до Нового года
За сутки на дорогах Башкирии погибло два пешехода
Девочка из Башкирии, которую не брали в садик из-за внешности, летит домой из Израиля
В Башкирии до бессознательного состояния избили многодетную мать из Челябинской области
Стало известно, когда в Башкирию придут морозы
«Салават Юлаев» обменялся защитниками с «Авангардом»
Власти Башкирии установили новый прожиточный минимум
Житель Уфы купил копеечный лотерейный билет и выиграл огромную сумму
В Башкирии сменятся главы двух районов
В Уфе ушла из жизни владелица знаменитого кафе
Уфимский рэпер попал в скандал на Украине
Со следующего года в Башкирии поднимется плата за детский сад
Из бюджета республики на строительство школы в Уфе выделят миллиард рублей
В Башкирии разыскивают незнакомца, который обесчестил 15-летнюю девушку на студенческой «вписке»
«КП-Уфа» в рамках благотворительного спектакля «Ревизор» отправила керамическую плитку в детский дом
Суд полностью оправдал бывшего вице-мэра Уфы Филиппова
Грандиозное шоу на сцене “Уфа-арены”
Председатель парламента Башкирии оценил идею сделать 31 декабря выходным
В Уфе главные столичные елки откроют в один день
«Уехала, говорят, в Уфу»: житель Башкирии обратился к пропавшей жене и ребенку через СМИ