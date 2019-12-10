«Спи спокойно»: молодой отец из Башкирии трагически погиб в лесу
6 декабря в Бижбулякском районе Башкирии произошел несчастный случай – 35-летнего мужчину насмерть придавило деревом. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», местный житель получил телесные травмы спины и головы, когда спиливал дерево в лесу, и погиб на месте.
Погибшим оказался житель Бижбуляка Денис Е. Известно, что при жизни у мужчины были проблемы со слухом. Судя по снимкам в соцсетях, мужчина периодически занимался заготовкой и продажей дров. У погибшего осталась супруга и маленький сын.
По Денису скорбят знакомые и близкие. Они запомнят его трудолюбивым и отзывчивым.
- Ты был очень хорошим человеком. Спи спокойно, - пишут родные в социальных сетях.
Дениса похоронили 8 декабря в Бижбуляке.
ИСТОЧНИК KP.RU