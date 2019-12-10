2019-12-10T08:26:26+03:00
Происшествия

За сутки на дорогах Башкирии погибло два пешехода

Аварии произошли в темное время суток
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
ФОТО: ГИБДД по РБФОТО: ГИБДД по РБ
Изменить размер текста:

Вчера, 9 декабря, в Башкирии сразу двоих пешеходов сбили насмерть. Оба ДТП случились в темное время суток.

Первая авария произошла ближе к вечеру в Уфимском районе в селе Дмитриевка на улице Трактовая. 50-летний уфимец за рулём Mitsubishi ASX сбил 62-летнего местного жителя, предположительно, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия.

Вторая авария произошла в Мелеузовском районе на 176 км автодороги Уфа-Оренбург. Здесь 27-летний уфимец за рулём «Лады Гранта» наехал на 38-летнего жителя села Зирган. От полученных травм он скончался на месте аварии. Со слов водителя, погибший внезапно вышел на проезжую часть. Начато разбирательство.

ФОТО: ГИБДД по РБ

ФОТО: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девочка из Башкирии, которую не брали в садик из-за внешности, летит домой из Израиля
В Башкирии до бессознательного состояния избили многодетную мать из Челябинской области
Стало известно, когда в Башкирию придут морозы
«Салават Юлаев» обменялся защитниками с «Авангардом»
Власти Башкирии установили новый прожиточный минимум
Житель Уфы купил копеечный лотерейный билет и выиграл огромную сумму
В Башкирии сменятся главы двух районов
В Уфе ушла из жизни владелица знаменитого кафе
Уфимский рэпер попал в скандал на Украине
Со следующего года в Башкирии поднимется плата за детский сад
Из бюджета республики на строительство школы в Уфе выделят миллиард рублей
В Башкирии разыскивают незнакомца, который обесчестил 15-летнюю девушку на студенческой «вписке»
«КП-Уфа» в рамках благотворительного концерта «Ревизор» отправила керамическую плитку в детский дом
Суд полностью оправдал бывшего вице-мэра Уфы Филиппова
Грандиозное шоу на сцене “Уфа-арены”
Председатель парламента Башкирии оценил идею сделать 31 декабря выходным
В Уфе главные столичные елки откроют в один день
«Уехала, говорят, в Уфу»: житель Башкирии обратился к пропавшей жене и ребенку через СМИ