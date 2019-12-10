За сутки на дорогах Башкирии погибло два пешехода

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-10T08:26:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 9 декабря, в Башкирии сразу двоих пешеходов сбили насмерть. Оба ДТП случились в темное время суток.

Первая авария произошла ближе к вечеру в Уфимском районе в селе Дмитриевка на улице Трактовая. 50-летний уфимец за рулём Mitsubishi ASX сбил 62-летнего местного жителя, предположительно, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия.

Вторая авария произошла в Мелеузовском районе на 176 км автодороги Уфа-Оренбург. Здесь 27-летний уфимец за рулём «Лады Гранта» наехал на 38-летнего жителя села Зирган. От полученных травм он скончался на месте аварии. Со слов водителя, погибший внезапно вышел на проезжую часть. Начато разбирательство.

ФОТО: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU