2019-12-10T07:52:56+03:00
Общество

Девочка из Башкирии, которую не брали в садик из-за внешности, летит домой из Израиля

Зарубежные доктора не прооперировали ребенка
Эльвина АПАРИНА
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На фото мама Софьи и доктор клиникиНа фото мама Софьи и доктор клиники
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Сегодня, 10 декабря, двухлетняя Софья Гизатуллина из Стерлитамакского района с необычной внешностью вылетит домой из Израиля. Об этом сообщила волонтер Регина Биргулиева. Напомним, что последние две с половиной недели она находилась в зарубежной клинике, где ее обследовали доктора. Ожидалось, что Софью прооперируют – установят дистракторы, помогающие исправить дефект лицевых костей, и разделят сросшиеся пальчики на руках, но на обследовании врачи выявили новые диагнозы, поэтому об операции пока и речи идти не может.

Те, кто следил за историей Софьи, интересуются, что же дальше будет с девочкой, и назначили ли ей лечение. Регина пообещала, что все подробности поездки расскажет позже, после того, как встретит их в аэропорту.

Напомним, что о необычной девочке стало известно в начале сентября – родители Софьи обратились к волонтеру с просьбой помочь им в устройстве дочки в садик – тогда ее не брали из-за необычной внешности, ссылаясь на то, что она будет пугать детей. Громкая история дошла до самого Радия Хабирова, и по его поручению девочка была отправлена на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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