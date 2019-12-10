«Салават Юлаев» обменялся защитниками с «Авангардом»

СЕГОДНЯ 07:09 2019-12-10T07:09:26+03:00

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Накануне уфимский «Салават Юлаев» произвел обмен молодыми защитниками с омским «Авангардом». В стан юлаевцев перешел Павел Елизаров, а в обратном направлении последовал Семен Чистяков. Оба игрока пока не успели по-настоящему проявить себя во взрослом хоккее.

Защитник Павел Елизаров родился в 2001 году в Омске. Игровую карьеру начал в 2018 году в команде МХЛ «Омские ястребы». За 97 матчей в Молодежной хоккейной лиге он набрал 52 очка (10+42) по системе гол+пас.

Обмен хоккеистами прокомментировал спортивный директор ХК «Салават Юлаев» Василий Чижов.

- Посоветовавшись с тренерским штабом нашей системы, мы пришли к единому мнению, что обмен будет лучшим решением, как для нашего клуба, так и для самого Чистякова, который получит шанс перезагрузить карьеру. Это же касается и нашего новичка – Павла Елизарова – одного из сильнейших защитников своего возраста, - заявил Чижов клубной пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU