2019-12-10T06:48:39+03:00
Экономика

Власти Башкирии установили новый прожиточный минимум

Об этом заявили в пресс-службе республиканского правительства
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В минувший понедельник правительство Башкирии пересмотрело сумму прожиточного минимума в республике. На третий квартал 2019 года он составил 9567 рублей. Именно этой суммы, по мнению чиновников, достаточно, чтобы выжить. Напомним, ранее «Комсомолка» проводила эксперимент, где корреспондент две недели жил на сумму прожиточного минимума. Что из этого вышло, читайте здесь.

Как пояснили в башкирском правительстве, сумма прожиточного минимума пересматривается каждый квартал. Итоговая цифра получается после подсчета уровня цен на товары и услуги в регионе. Данные берутся усредненные, а источником является Башстат.

Также в правительстве Башкирии утвердили и прожиточный минимум для отдельных категорий граждан. Так, минимум для трудоспособных жителей -10 186 рублей, для детей - 9 548 рублей, а для пенсионеров - 7 801 рубль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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