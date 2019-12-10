Житель Уфы купил копеечный лотерейный билет и выиграл огромную сумму

СЕГОДНЯ 06:37 2019-12-10T06:37:24+03:00

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Накануне стало известно, что житель Уфы выиграл в лотерею более 278 тысяч рублей. Об этом сообщают организаторы лотереи «Столото». Купленный прямо на сайте лотереи за 20 рублей, билет оказался для мужчины счастливым. Он приобрел заветный корешок еще 27 ноября. Сейчас его ждут для получения честно выигранных денег.

Организаторы отмечают, что уфимец участвовал в розыгрыше лотереи «Дуэль». На днях прошел 111344-й тираж этой лотереи, в котором различные суммы выиграли 60 297 участников. Общая сумма выигрыша в лотереи «Дуэль» составила 1 864 520 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU