2019-12-09T12:46:23+03:00
Общество

«Самолюбия нет, что ли?»: Радий Хабиров устроил разнос коллегам за нацпроекты

Глава Башкирии посетовал на то, что ему придется «краснеть» перед федеральным центром
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшней оперативке в правительстве республики устроил подчиненным разнос за возможный срыв одного из нацпроектов. Возмущение руководителя республики вызвал доклад министра семьи, труда и соцзащиты населения Ленары Ивановой о трудоустройстве инвалидов – именно по этому целевому показателю рискует отстать республика.

– Плохо, что вы за этим вопросом не смотрите, коллеги. Не надо мне этот вопрос ставить в конце декабря. Понимаете, нет? Надо ставить вопрос в середине [года]. Что сейчас делать будем? У вас, коллеги, самолюбия нет, что ли? – спросил Хабиров у подчиненных. – У меня самолюбие есть. Не вы же будете сидеть напротив наших коллег с федерального правительства, которые нам помогают, дают нам деньги в огромном количестве. Я буду сидеть? Я буду за вас краснеть? Обратите на это внимание, пожалуйста.

Среди отстающих муниципалитетов с отрицательной динамикой по численности работающих инвалидов в этом году города Агидель (-11 человек), Салават (-31), а также Белокатайский (-4), Гафуриский (-10), Бурзяинский (-4), Аскинский (-6), Давлекановский (-8) и Ишимбайский (-15) районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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