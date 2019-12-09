2019-12-09T11:21:20+03:00
Общество

Глава СК Башкирии озвучил средний размер взятки

В этом году в республике возбудили более 350 уголовных дел по фактам коррупции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Чернятьев сказал, что коррупция проникла во все эшелоны властиЧернятьев сказал, что коррупция проникла во все эшелоны власти
Изменить размер текста:

Глава Следственного комитета Башкирии Денис Чернятьев озвучил средний размер взятки в республике – 170 тысяч рублей. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

По данным руководителя следственного органа, коррупция проникла во все эшелоны власти республики, и правоохранительные структуры – не исключение. Чернятьев признал, что это одна из основных проблем в регионе.

Только в текущем году СК Башкирии возбудил более 350 уголовных дел по фактам коррупции. Фигурантом одного из преступлений стал федеральный чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В суде началось оглашение приговора бывшему вице-мэру Уфы Филиппову
Такого в мире не делал ни один телеведущий!
«Самолюбия нет, что ли?»: Радий Хабиров устроил разнос коллегам за нацпроекты
Стало известно, на что чаще всего в соцсетях жалуются жители Башкирии
Власти Башкирии назвали причину заминки с установкой ледовых городков
В Башкирии 11-летняя девочка накопила деньги и купила на них подарки детям из приюта
Житель Башкирии набросился на бывшую из-за смс-сообщения
В Уфе скончался пострадавший при тушении тепловоза в депо
Бойцовская собака из Уфы, которую выбросили на мороз после развода, переехала к новым хозяевам
В Башкирии во время разборов ветхого дома нашли уникальные сокровища
В Башкирии может появиться фонд прямых иностранных инвестиций
К концу недели в Башкирии резко похолодает
Стала известна личность уфимца, насмерть сбитого у торгового центра
Итальянские художники рассказали, когда в Уфе включат новогоднюю иллюминацию
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Нефтехимик»
В Башкирии рыбак насмерть переехал отдыхавшего на берегу мужчину
Охотники из Башкирии спасли лосенка от жуткой смерти на морозе
В Уфе мужчина после посещения торгового центра лишился золотой цепочки и 65 тысяч рублей