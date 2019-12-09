Глава СК Башкирии озвучил средний размер взятки
В этом году в республике возбудили более 350 уголовных дел по фактам коррупции
Чернятьев сказал, что коррупция проникла во все эшелоны власти
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Глава Следственного комитета Башкирии Денис Чернятьев озвучил средний размер взятки в республике – 170 тысяч рублей. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».
По данным руководителя следственного органа, коррупция проникла во все эшелоны власти республики, и правоохранительные структуры – не исключение. Чернятьев признал, что это одна из основных проблем в регионе.
Только в текущем году СК Башкирии возбудил более 350 уголовных дел по фактам коррупции. Фигурантом одного из преступлений стал федеральный чиновник.
ИСТОЧНИК KP.RU