В Башкирии 11-летняя девочка накопила деньги и купила на них подарки детям из приюта

СЕГОДНЯ 09:28 2019-12-09T09:31:20+03:00

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Маленькая жительница села Малояз Алина Шаяхметова накопила тысячу рублей, на которые купила подарки детям из приюта. 11-летняя девочка учится в шестом классе местной средней школы и является волонтером движения «Вместе».

Школьница тайком от родителей сделала копилку и складывала туда мелочь после покупок, сообщает издание «На земле Салавата». Когда в заначке набралось больше тысячи рублей, Алина купила на всю сумму канцелярские принадлежности: карандаши, ручки, краски, кисточки и альбомы. Девочка отнесла все это в Клуб подростков и молодежи «Шонкар». Она попросила организаторов отдать канцелярию детям в приют или школу-интернат.

– Я посмотрела телепередачу о детях-сиротах, - поделилась Алина с журналистами, - и мне их стало очень жалко. Я решила им оказать хотя бы небольшую помощь.

В Клубе поблагодарили Алину за щедрость и доброту. Купленные товары были переданы в Бокситовскую школу-интернат.

ИСТОЧНИК KP.RU