Житель Башкирии набросился на бывшую из-за смс-сообщения

СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-09T09:03:39+03:00

Мужчина отправился в колонию на несколько лет

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Житель Башкирии набросился на бывшую супругу с ножом из-за смс-сообщения.

Случай произошел в городе Белебее почти год назад, в конце декабря 2018 года. Бывшие супруги, которые после развода проживали под одной крышей, устроили себе вечернее застолье со спиртным. В какой-то момент мужчина заметил в телефоне подруги смс-сообщение, адресованное другому молодому человеку. Завязалась ссора, в ходе которой подсудимый схватил со стола кухонный нож и дважды ударил им лежавшую на диване женщину в область груди и живота. Опешивший от произошедшего ревнивец вызвал «скорую». Потерпевшую удалось спасти.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Смягчающим обстоятельством суд счел тот факт, что обвиняемый частично признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Белебеевский городской суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU