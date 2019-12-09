2019-12-09T08:22:39+03:00
Происшествия

В Уфе скончался пострадавший при тушении тепловоза в депо

Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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Сегодня, 9 декабря, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве стало известно о том, что один из пострадавших при тушении пожара в депо скончался. Руководитель госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров рассказал, что, несмотря на своевременно оказанную помощь, мужчина скончался 5 декабря в больнице.

Напомним, ЧП произошло 3 декабря в ремонтном депо на улице Путейской. По предварительной версии произошел хлопок газо-воздушной смеси во время подготовки к запуску тепловоза. Взрыв привел к возгоранию топливных баков локомотива. Двое сотрудников предприятия «ПромЖД-Гарант», которому принадлежит и депо и сам тепловоз, пытались самостоятельно потушить возгорание. В результате они получили сильные ожоги.

Сейчас ЧП расследуют сотрудники следкома по Башкирии и Гострудинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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