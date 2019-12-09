В Уфе скончался пострадавший при тушении тепловоза в депо
Сегодня, 9 декабря, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве стало известно о том, что один из пострадавших при тушении пожара в депо скончался. Руководитель госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров рассказал, что, несмотря на своевременно оказанную помощь, мужчина скончался 5 декабря в больнице.
Напомним, ЧП произошло 3 декабря в ремонтном депо на улице Путейской. По предварительной версии произошел хлопок газо-воздушной смеси во время подготовки к запуску тепловоза. Взрыв привел к возгоранию топливных баков локомотива. Двое сотрудников предприятия «ПромЖД-Гарант», которому принадлежит и депо и сам тепловоз, пытались самостоятельно потушить возгорание. В результате они получили сильные ожоги.
Сейчас ЧП расследуют сотрудники следкома по Башкирии и Гострудинспекция.
ИСТОЧНИК KP.RU