2019-12-09T07:28:34+03:00
Общество

В Башкирии во время разборов ветхого дома нашли уникальные сокровища

Находку обнаружили в Абзелиловском районе в селе Аскарово
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
ФОТО: ИА БашинформФОТО: ИА Башинформ
Изменить размер текста:

Необычный случай произошел накануне в Абзелиловском районе Башкирии в селе Аскарово - во время разборов ветхого дома хозяева нашли уникальные сокровища.

Как сообщает ИА «Башинформ», родственники нашли украшения своей бабушки Мафтуха, которая раньше жила там. Со слов близких, Мафтуха вместе с сестрой и снохой во времена раскулачивания спрятали в углу сруба избы ценное украшение. Об этом бабушка рассказывала своим внукам.

Среди находок - серебряные монеты, сулпы, коралловые бусины, бисер, раковины-каури. Некоторые такие украшения в те времена приравнивались по цене лошади или коровы.

История у дома, в котором их нашли, большая - семья, проживающая в ней, переехала в другую деревню, в нем жили другие люди, а затем он и вовсе сгорел и стал заброшенным.

Но спустя столько лет родные решили поискать украшения предков. Сама бабушка Мафтуха умерла в 1986 году, ей было 83 года, семейная реликвия нашлась почти в целости и сохранности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии 11-летняя девочка накопила деньги и купила на них подарки детям из приюта
Житель Башкирии набросился на бывшую из-за смс-сообщения
В Уфе скончался пострадавший при тушении тепловоза в депо
Бойцовская собака из Уфы, которую выбросили на мороз после развода, переехала к новым хозяевам
В Башкирии может появиться фонд прямых иностранных инвестиций
К концу недели в Башкирии резко похолодает
Стала известна личность уфимца, насмерть сбитого у торгового центра
Итальянские художники рассказали, когда в Уфе включат новогоднюю иллюминацию
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Нефтехимик»
В Башкирии рыбак насмерть переехал отдыхавшего на берегу мужчину
Охотники из Башкирии спасли лосенка от жуткой смерти на морозе
В Уфе мужчина после посещения торгового центра лишился золотой цепочки и 65 тысяч рублей