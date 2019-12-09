В Башкирии во время разборов ветхого дома нашли уникальные сокровища

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-09T07:28:34+03:00

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Необычный случай произошел накануне в Абзелиловском районе Башкирии в селе Аскарово - во время разборов ветхого дома хозяева нашли уникальные сокровища.

Как сообщает ИА «Башинформ», родственники нашли украшения своей бабушки Мафтуха, которая раньше жила там. Со слов близких, Мафтуха вместе с сестрой и снохой во времена раскулачивания спрятали в углу сруба избы ценное украшение. Об этом бабушка рассказывала своим внукам.

Среди находок - серебряные монеты, сулпы, коралловые бусины, бисер, раковины-каури. Некоторые такие украшения в те времена приравнивались по цене лошади или коровы.

История у дома, в котором их нашли, большая - семья, проживающая в ней, переехала в другую деревню, в нем жили другие люди, а затем он и вовсе сгорел и стал заброшенным.

Но спустя столько лет родные решили поискать украшения предков. Сама бабушка Мафтуха умерла в 1986 году, ей было 83 года, семейная реликвия нашлась почти в целости и сохранности.

ИСТОЧНИК KP.RU