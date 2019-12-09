В Башкирии во время разборов ветхого дома нашли уникальные сокровища
Необычный случай произошел накануне в Абзелиловском районе Башкирии в селе Аскарово - во время разборов ветхого дома хозяева нашли уникальные сокровища.
Как сообщает ИА «Башинформ», родственники нашли украшения своей бабушки Мафтуха, которая раньше жила там. Со слов близких, Мафтуха вместе с сестрой и снохой во времена раскулачивания спрятали в углу сруба избы ценное украшение. Об этом бабушка рассказывала своим внукам.
Среди находок - серебряные монеты, сулпы, коралловые бусины, бисер, раковины-каури. Некоторые такие украшения в те времена приравнивались по цене лошади или коровы.
История у дома, в котором их нашли, большая - семья, проживающая в ней, переехала в другую деревню, в нем жили другие люди, а затем он и вовсе сгорел и стал заброшенным.
Но спустя столько лет родные решили поискать украшения предков. Сама бабушка Мафтуха умерла в 1986 году, ей было 83 года, семейная реликвия нашлась почти в целости и сохранности.
ИСТОЧНИК KP.RU