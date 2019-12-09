В Башкирии может появиться фонд прямых иностранных инвестиций

СЕГОДНЯ 07:10 2019-12-09T07:10:49+03:00

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Первый заместитель вице-премьера правительства Башкирии Андрей Назаров высказался о том, что в регионе может появиться фонд прямых иностранных инвестиций. С его слов, имеется набор инструментов, способный увеличить объем прямых иностранных инвестиций в экономику республики. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Назаров отметил, что инвестиции уже приносят косвенный доход. Создаются рабочие места, развивается инфраструктура. Теперь необходима работа с Ассоциацией юристов России, Госдумой. Новые законы позволят эффективно использовать финансовые инструменты для увеличения доходов в бюджете.

ИСТОЧНИК KP.RU