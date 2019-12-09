2019-12-09T06:58:33+03:00
Общество

К концу недели в Башкирии резко похолодает

Местами температура воздуха составит -20 градусов
Эльвина АПАРИНА
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Все эти морозные дни осадков не ожидается.Все эти морозные дни осадков не ожидается.
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Начало недели в Уфе и Башкирии обещает быть теплым. Температура воздуха едва составит -3, -4 градуса. Резкое похолодание в регион придет в конце недели, начиная с пятницы.

По данным синоптиков, 13 декабря ночью столбик термометра покажет -12 градусов, а днем -9. В субботу станет еще холодней – ночью -19 градусов, а днем -13. Такой же характер погоды сохранится и в воскресенье. Все эти морозные дни осадков не ожидается.

Напомним, что сейчас на территории Башкирии действует штормовое предупреждение – ближайшие сутки дороги республики скует гололед и застелет туман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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