К концу недели в Башкирии резко похолодает

СЕГОДНЯ 06:58 2019-12-09T06:58:33+03:00

Все эти морозные дни осадков не ожидается.

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Начало недели в Уфе и Башкирии обещает быть теплым. Температура воздуха едва составит -3, -4 градуса. Резкое похолодание в регион придет в конце недели, начиная с пятницы.

По данным синоптиков, 13 декабря ночью столбик термометра покажет -12 градусов, а днем -9. В субботу станет еще холодней – ночью -19 градусов, а днем -13. Такой же характер погоды сохранится и в воскресенье. Все эти морозные дни осадков не ожидается.

Напомним, что сейчас на территории Башкирии действует штормовое предупреждение – ближайшие сутки дороги республики скует гололед и застелет туман.

ИСТОЧНИК KP.RU