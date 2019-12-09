К концу недели в Башкирии резко похолодает
Начало недели в Уфе и Башкирии обещает быть теплым. Температура воздуха едва составит -3, -4 градуса. Резкое похолодание в регион придет в конце недели, начиная с пятницы.
По данным синоптиков, 13 декабря ночью столбик термометра покажет -12 градусов, а днем -9. В субботу станет еще холодней – ночью -19 градусов, а днем -13. Такой же характер погоды сохранится и в воскресенье. Все эти морозные дни осадков не ожидается.
Напомним, что сейчас на территории Башкирии действует штормовое предупреждение – ближайшие сутки дороги республики скует гололед и застелет туман.
ИСТОЧНИК KP.RU