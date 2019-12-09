2019-12-09T06:46:40+03:00
Происшествия

Стала известна личность уфимца, насмерть сбитого у торгового центра

Подробности рассказали в отделе ГИБДД по Уфе
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
4-летний автомобилист из Иглинского района не успел затормозить и сбил пенсионера4-летний автомобилист из Иглинского района не успел затормозить и сбил пенсионера
Изменить размер текста:

Вчера вечером, 8 декабря, на улице Пугачева возле торгового центра произошла авария с летальным исходом. Как ранее сообщала «Комсомолка», под колесами Daewoo Matiz погиб мужчина. Он переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

В отделе ГИБДД по Уфе рассказали подробности ДТП. Погибшим мужчиной оказался 72-летний пенсионер из Уфы. Со слов водителя иномарки, совершившей наезд, пожилой мужчина резко выбежал на проезжую часть. 34-летний автомобилист из Иглинского района не успел затормозить. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался до приезда медиков.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло девять автоаварий, в которых один человек погиб и 10 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии 11-летняя девочка накопила деньги и купила на них подарки детям из приюта
Житель Башкирии набросился на бывшую из-за смс-сообщения
В Уфе скончался пострадавший при тушении тепловоза в депо
Бойцовская собака из Уфы, которую выбросили на мороз после развода, переехала к новым хозяевам
В Башкирии во время разборов ветхого дома нашли уникальные сокровища
В Башкирии может появиться фонд прямых иностранных инвестиций
К концу недели в Башкирии резко похолодает
Итальянские художники рассказали, когда в Уфе включат новогоднюю иллюминацию
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Нефтехимик»
В Башкирии рыбак насмерть переехал отдыхавшего на берегу мужчину
Охотники из Башкирии спасли лосенка от жуткой смерти на морозе
В Уфе мужчина после посещения торгового центра лишился золотой цепочки и 65 тысяч рублей