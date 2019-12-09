Стала известна личность уфимца, насмерть сбитого у торгового центра

СЕГОДНЯ 06:46 2019-12-09T06:46:40+03:00

4-летний автомобилист из Иглинского района не успел затормозить и сбил пенсионера

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Вчера вечером, 8 декабря, на улице Пугачева возле торгового центра произошла авария с летальным исходом. Как ранее сообщала «Комсомолка», под колесами Daewoo Matiz погиб мужчина. Он переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

В отделе ГИБДД по Уфе рассказали подробности ДТП. Погибшим мужчиной оказался 72-летний пенсионер из Уфы. Со слов водителя иномарки, совершившей наезд, пожилой мужчина резко выбежал на проезжую часть. 34-летний автомобилист из Иглинского района не успел затормозить. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался до приезда медиков.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло девять автоаварий, в которых один человек погиб и 10 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU