Итальянские художники рассказали, когда в Уфе включат новогоднюю иллюминацию

СЕГОДНЯ 06:37 2019-12-09T06:37:10+03:00

Со слов Радия Хабирова, такой дорогой подарок горожанам сделала одна из крупных компаний Башкирии.

Иностранный свет прибудет уже на этой неделе

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Стало известно, когда в столице Башкирии и Стерлитамаке включат новогоднюю иллюминацию. Об этом сообщает Вести Валерио, итальянский дизайнер, который работает над украшением Уфы в этом году.

- Города света Валерио Фести прибывают в Россию. В этом году событие охватит Уфу, Стерлитамак и Казань. С 10 декабря по 28 февраля, не пропустите! – написал иностранец.

Напомним, что в этом году два города республики впервые украсит итальянская иллюминация. Всемирно известная компания Festi Group займется декором города, чьи работы украшали Париж, Стамбул, Москву, Казань и другие города. Со слов Радия Хабирова, такой дорогой подарок горожанам сделала одна из крупных компаний Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU