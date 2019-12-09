Итальянские художники рассказали, когда в Уфе включат новогоднюю иллюминацию
Стало известно, когда в столице Башкирии и Стерлитамаке включат новогоднюю иллюминацию. Об этом сообщает Вести Валерио, итальянский дизайнер, который работает над украшением Уфы в этом году.
- Города света Валерио Фести прибывают в Россию. В этом году событие охватит Уфу, Стерлитамак и Казань. С 10 декабря по 28 февраля, не пропустите! – написал иностранец.
Напомним, что в этом году два города республики впервые украсит итальянская иллюминация. Всемирно известная компания Festi Group займется декором города, чьи работы украшали Париж, Стамбул, Москву, Казань и другие города. Со слов Радия Хабирова, такой дорогой подарок горожанам сделала одна из крупных компаний Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU