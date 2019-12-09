2019-12-09T06:37:10+03:00
Общество

Итальянские художники рассказали, когда в Уфе включат новогоднюю иллюминацию

Иностранный свет прибудет уже на этой неделе
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Со слов Радия Хабирова, такой дорогой подарок горожанам сделала одна из крупных компаний Башкирии.Со слов Радия Хабирова, такой дорогой подарок горожанам сделала одна из крупных компаний Башкирии.
Изменить размер текста:

Стало известно, когда в столице Башкирии и Стерлитамаке включат новогоднюю иллюминацию. Об этом сообщает Вести Валерио, итальянский дизайнер, который работает над украшением Уфы в этом году.

- Города света Валерио Фести прибывают в Россию. В этом году событие охватит Уфу, Стерлитамак и Казань. С 10 декабря по 28 февраля, не пропустите! – написал иностранец.

Напомним, что в этом году два города республики впервые украсит итальянская иллюминация. Всемирно известная компания Festi Group займется декором города, чьи работы украшали Париж, Стамбул, Москву, Казань и другие города. Со слов Радия Хабирова, такой дорогой подарок горожанам сделала одна из крупных компаний Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна личность уфимца, насмерть сбитого у торгового центра
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Нефтехимик»
В Башкирии рыбак насмерть переехал отдыхавшего на берегу мужчину
Охотники из Башкирии спасли лосенка от жуткой смерти на морозе
В Уфе мужчина после посещения торгового центра лишился золотой цепочки и 65 тысяч рублей
В Уфе неизвестного мужчину сбили насмерть прямо у торгового центра
Борис Гребенщиков даст в уфимском торговом центре бесплатный концерт
Для уфимцев организуют ярмарку вакансий
Юрий Шевчук рассказал, с чем у него ассоциируется Уфа и Башкирия
Погода в Башкирии на завтра, 9 декабря
Молодая уфимка набросилась на зрелого любовника с ножом
МЧС Башкирии предупреждает жителей о гололеде и тумане
В одном из районов Уфы на следующей неделе отключат холодную воду
На трассе в Башкирии водитель за рулем «десятки» насмерть сбил велосипедиста
«Это большая победа для всех нас»: Радий Хабиров поделился итогами антиалкогольной политики в Башкирии
Спустя 2,5 года Элвин Грей помирился с Салаватом Фатхетдиновым
«Обо всем рассказал знакомым»: житель Башкирии, расчленивший своего брата, выдал себя сам
Стало известно, какая погода будет в начале рабочей недели в Башкирии
Жильцы многоэтажки в Уфе переплатили за отопление 2,5 млн рублей
После студенческого бунта в Башкирии уволят директора колледжа
В Башкирии свернули поиски 17-летнего парня, пропавшего неделю назад
Глава Бурзянского района Башкирии покинул свой пост
Житель Башкирии торговал «паленым» алкоголем прямо из машины
Рыбак из Башкирии чуть не стал добычей стаи волков
Мокрый снег и плюсовая температура ожидаются в Башкирии